Miss France 2019 : qu'est-ce qui vous attend le soir du 15 décembre ?

Le nom de la nouvelle Miss France 2019 sera dévoilé ce 15 décembre 2018, en direct du Zénith de Lille et sur TF1. Comme chaque année, côté costumes, l'événement réserve son lot d'agréables surprises. "Avec une dizaine de tableaux chorégraphiés et des costumes faits sur-mesure pour nos candidates, vous allez en prendre plein les yeux", commente Sylvie Tellier, la directrice générale de l'Organisation Miss France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.