Miss France 2020 : des séances découvertes et des cours de bonnes manières pour les candidates

Vêtues de maillots de bain, sous le soleil polynésien, les 30 candidates au concours de Miss France 2020 se sont prêtées à la fameuse photo de groupe officielle. Une fois la séance photo terminée, dix des Miss régionales ont visité le marché de Papeete. Et la Miss France 2019 Vaimalama Chaves était sur place pour les guider. À table, les repas ne sont pas toujours aussi joyeux. En effet, leur professeur de bonnes manières, Jérémy Côme, ne tolère aucune fausse note. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.