Miss France 2020 : la dernière journée des Miss à Tahiti

A l'approche du jour J, les 30 Miss régionales se préparent à rejoindre Marseille pour terminer leur préparation. Pour leur dernière journée à Tahiti, elles ont travaillé leur démarche et ont reçu d'ultimes conseils pour être fin prêtes le jour de l'élection. Mais elles en ont aussi profité pour se détendre. Au programme : rencontre avec les raies et les requins et cours de danse tahitienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.