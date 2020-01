Miss France 2020 : le retour triomphal de Clémence Botino en Guadeloupe

Clémence Botino, Miss France 2020, et Ophély Mezino, première dauphine de Miss Monde sont arrivées ce matin en Guadeloupe. Elles ont été accueillies par une foule immense à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Pour le grand plaisir de leurs admirateurs, les Miss se sont pliées volontiers à quelques pas de danse. Clémence Botino a également été accueillie par sa famille. Avec fierté, ses parents la laissent repartir pour la métropole jeudi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.