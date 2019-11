Miss France 2020 : les 30 candidates dévoilées

Les 30 candidates à "Miss France 2020" entrent entièrement dans l'aventure. Ce 15 novembre 2019, elles ont été toutes présentes pour la première fois sur le plateau de TF1. La veille, elles ont également fait leur premier défilé devant un public, non sans crainte. Mais elles auront le temps de les apprivoiser grâce aux précieuses consignes de tout le Comité. Le plus difficile sera sans doute de conserver leur personnalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.