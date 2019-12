Miss France 2020 : les dernières répétitions avant la cérémonie

Après leurs préparatifs à Tahiti, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2020 ont découvert le plateau du Dôme de Marseille. Sachant qu'aucune fausse note ne sera tolérée lors de la cérémonie, elles s'entraînent à surmonter les obstacles. En effet, les talons couplés aux escaliers les inquiètent, d'autant plus qu'elles devront parfaitement maîtriser les chorégraphies. Un défi pour ces Miss qui ne sont pas des danseuses professionnelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.