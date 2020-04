Miss France 2021 : les candidates vont devoir postuler en vidéo

Avec le confinement, notre quotidien est bouleversé et tous les événements culturels sont annulés. Parmi eux, toutes les élections de Miss France 2021 qui se feront dans des conditions particulières. En effet, le comité Miss France s'adapte et lance une sélection virtuelle par le biais de vidéos. Au programme : une présentation, un défilé et une démonstration de talents. L'actuelle Miss France, Clémence Botino, a réalisé une vidéo pour accompagner les prétendantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.