Miss France 2022 : le test de culture générale, l’examen redouté par les candidates

Les Miss ne s'apprêtent pas à passer une épreuve de baccalauréat, mais un examen qu'elles redoutes presque tout autant. C'est le fameux test de culture générale. Une jeune femme qui a une très mauvaise note au test de culture générale ne va pas être armée pour faire face aux médias", explique Sylvie Tellier. Les 29 candidates ont dû répondre à 40 questions sous forme de QCM. Il y a eu de l'histoire et du français. Très peu de mauvaises réponses cette année, car lors de ce séjour, les séances de révision étaient nombreuses. Il n'y a eu aucune question sur la culture réunionnaise. Auparavant, les Miss ont fait des excursions sur l'île. On leur a notamment promis une activité pêche. Mais en réalité, la barque était mise à l'eau à leur arrivée et les poissons déjà péchés ont été placés sous leur main pour une énième photo. Heureusement, toute une équipe leur accompagne pour leur permettre d'être toujours parfaites. Opération séduction réussie auprès des Réunionnais. Les plus petits sont également sous le charme. La préparation à l'élection Miss France se poursuit à Caen (Normandie). TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun