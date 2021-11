Miss France 2022 : les candidates sous le soleil de La Réunion

Elles viennent de passer onze heures dans un avion reliant Paris à La Réunion. Ce long trajet, les 29 candidates à l'élection Miss France l'ont oublié instantanément à la vision de l'accueil traditionnel qu'on leur a réservé. "J'en ai les larmes aux yeux en voyant Miss Réunion avec les chanteurs et les danseurs", confie Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie 2021. Après trois-quart d'heures, les jeunes femmes découvrent l'hôtel quatre étoiles dans lequel elles vont être logées durant une semaine. Elles sont deux par chambre. "C'est un peu moins stressant, quand on vient d'arriver dans une aventure loin des proches et isolée, d'avoir quelqu'un avec qui on peut se conseiller", se réjouit Diane Leyre, Miss Île-de-France 2021. En attendant les soirées, il y a cette session paddle. Une dernière touche de maquillage avant de commencer. Très vite, l'activité se transforme en séance photo. Le séjour des Miss ne fait que commencer. Kayak, pêche, cours de cuisine... tous les moyens seront bons pour leur faire découvrir l'île de La Réunion cette semaine.