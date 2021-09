Miss France 2022 : les coulisses de l'élection de Miss Poitou-Charentes

À l'annonce de la gagnante, Lolita Ferrari n'en revient pas. La jeune femme de 23 ans, salariée d'une agence immobilière, est la nouvelle Miss Poitou-Charentes. "Je me sens tellement heureuse. C'est une explosion ce qui m'arrive. Depuis petit, c'est un rêve et aujourd'hui, c'est réel", confie-t-elle. Un rêve de petite fille partagé par les onze autres candidates de cette élection. Faisant fi de leurs angoisses, toutes ont répété des heures durant leurs chorégraphies et leurs discours. "Ce qui peut arriver de pire, je pense, ce serait de bégayer devant le Comité et aussi de tomber" ; "C'est intense ! Il faut vraiment supporter les talons, mais à force, on s'y fait", déclarent-elles en riant. Pour les encourager, Amandine Petit, la Miss France 2021, les rassure : "Foncez, osez et faites ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire vous éclater ce soir sur la scène". Leurs craintes sont adoucies par une séance coiffure et maquillage. Quelques instants avant de se rendre sur scène, les concurrentes angoissées ne parviennent plus à se souvenir de leurs chorégraphies. Mais finalement, il n'y a eu aucun faux pas face au public.