Miss France 2022 : les premières heures de vie en groupe des candidates

L'exercice n'est pas évident. C'est la première séance photo officielle des candidates à l'élection Miss France. "C'est un exercice de toujours garder le sourire et faire attention aux petits détails", affirme Tumateata Buisson. "On essaie de ne pas les pousser dans le retranchement, il faut qu'elles prennent plaisir et elles s'en sortent très bien", explique Bertrand Noël, photographe. Loin de se laisser impressionner, Miss Réunion nous confie qu'elle a hâte de devenir Miss France. C'est pour elle un rêve de petite fille. Pour se remettre de leurs émotions, un instant bien-être leur a été réservé dans un salon de coiffure. Pilote, pharmacienne, médecin... les jeunes femmes, qui participent au concours cette année, se destinent à des métiers épatants. Les Miss viennent à peine de se rencontrer, déjà des liens se tissent. Des personnalités se révèlent. Leur préparation va durer un mois. Ce mercredi soir, elles s'envoleront pour La Réunion. En attendant, elles ont fait escale à TF1, accueillies par Jean-Pierre Foucault qui présentera l'élection finale. Le 11 décembre prochain, l'une d'entre elles sera élue Miss France. TF1 | Reportage C. Casanova, S. Deperrois, C. Machina