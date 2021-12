Miss France 2022 : Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault donnent un avant-goût du show

Depuis les répétitions, Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et Jean-Pierre Foucault ont été au plus près des Miss pour cette édition. Pour le show de ce samedi, ils nous donnent un avant-goût du spectacle que les 29 jeunes femmes préparent au Zénith de Caen (Calvados). Les apprentis Miss France ouvriront le bal demain soir sur le thème des comédies musicales. "Beaucoup de spectacles et de nouveautés même si la mécanique reste la même pour ce concours de Miss France", affirme Sylvie Tellier. Dès l'ouverture, les Miss vont embarquer le public dans la comédie musicale du Roi Lion, de La La Land ou encore de West Side Story. A l'approche du concours, les Miss sont "confiantes et heureuses d'être avec nous", déclarent Jean-Pierre Foucault. L'une d'entre elles sera élue Miss France 2022 et les 28 autres auront vécu trois belles semaines ensemble avec un beau voyage à l'île de La Réunion.