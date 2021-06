Miss France : Amandine Petit en visite dans un Ehpad de Picardie

C'est certainement le plus beau jour de l'année pour Bernard. Il a fait quelques pas de danse aux bras de la plus belle femme de l'Hexagone, de quoi provoquer un certain émoi. "Au moins, j'ai eu le privilège de pouvoir danser avec une Miss France", confie-t-il. La visite dans cet Ehpad est pleine de sens pour Amandine Petit. Avant l'aventure Miss France, elle faisait des études pour travailler en établissement de santé. Elle tenait donc à partager un moment avec les aînés. "Avec les photos que je vais faire, j'ai intérêt à faire attention", affirme-t-elle. Un petit mot pour chacun et les plus chanceux immortalisent l'instant. Ici, la quasi-totalité des résidents sont vaccinés, alors la vie reprend doucement son cours. Ce vendredi, c'est ambiance guinguette sans les masques, de quoi redonner le sourire après une année difficile. Une fête dont profitent aussi les aides-soignants, soulagés par la levée des restrictions. C'est un après-midi aux airs de bal musette, qui restera à coup sûr gravé dans les mémoires des aînés de cet établissement.