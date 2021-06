Miss France : Amandine Petit en "week-end d’intégration" à Trouville-sur-Mer

Lorsqu'on est Miss France, il faut savoir se jeter à l'eau. Avec un peu de retard, Amandine Petit s'intègre dans une famille qu'elle connaît déjà bien. Pour l'occasion, quatre anciennes Miss se sont réunies à Trouville-sur-Mer. Et quoi de mieux pour une Normande que de pouvoir faire goûter ses spécialités locales à ses prédécesseurs. "Les huîtres, j'adore ça. Il n'y a vraiment qu'en Normandie où j'en mange, mais je trouve que c'est les meilleures", nous a-t-elle confié. Bien évidemment, le programme présentait l'emblématique séance photo des Miss pour une couverture de magazine. Pas de quoi impressionner Amandine Petit qui a déjà tout d'une grande. "Amandine revient d'une Miss Univers, elle est parfaitement à l'aise dans l'exercice. C'est une jeune femme spontanée", a précisé Sylvie Tellier, la directrice de Miss France. Et la séance photo se poursuit dans la rue sous l'objectif des passants, curieux et admiratifs. Pas de voyage d'intégration, sans gages. Au détour d'une ruelle, la Normande doit donc s'improviser crêpière. La journée s'achève sur un questionnaire spécial football tout en bleu-blanc-rouge pour supporter l'Équipe de France, parce que c'est aussi ça être Miss.