Miss France de retour sur ses terres

À peine descendue du train, Miss France est déjà soumise à une succession de selfies. L'occasion pour elle de réaliser ici que sa vie a totalement changé. Une vie chamboulée pour une toute jeune femme qui vient de vivre un marathon médiatique, mais qui rêve aussi d'un retour à la maison. Et lorsqu'elle arrive enfin dans son village avec l'écharpe de Miss France, Ève Gilles est accueillie chaleureusement. Les habitants de Quaëdypre étaient là aussi pour exprimer leur joie et surtout leur fierté, car cette Miss France, c'est leur Miss France : "Elle a travaillé en usine, c'est vraiment quelqu'un de tous les jours qui est monté au sommet du pays (...) On est très fiers" ; "C'est un honneur pour notre commune". Cet après-midi, Miss France paradera dans les rues de son village pour une grande fête juste après avoir embrassé ses parents. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman