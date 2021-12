Miss France : dernière ligne droite avant le concours

Coiffure, maquillage, de l'humour et surtout de l'entraide malgré la compétition. Ce jeudi soir, les miss doivent être irréprochables. Elles affrontent le jury de présélection, le stress est palpable. "On ne peut pas la louper parce que sinon, c'est la fin de l'aventure", lance une candidate. À l'issue de cette épreuve, quinze d'entre elles seront disqualifiées. Leurs noms ne seront dévoilés que samedi soir lors de l'élection. Un défilé en robe de soirée, un autre en maillot de bain, une présentation orale et les dés sont jetés. Cette préparation n'est pas terminée, les 29 candidates doivent continuer de répéter le grand spectacle de samedi. C'est dans un gymnase qu'elles apprennent les chorégraphies depuis quinze jours. Pour Miss Picardie, pompier dans la vie, danser était pour elle un défi. Pour préserver ses pieds, perchés sur douze centimètres, les chaussettes-talons ne sont pas validées par Miss Corse. Cet après-midi, les répétitions commencent dans la salle du Zénith de Caen. C'est là que se dérouleront l'élection samedi soir devant 1 600 spectateurs. TF1 | Reportage C. Casanova, M. Gatineau, G. Vuitton