"Je ne veux pas être connue comme la Miss aux cheveux courts" : Ève Gilles, élue Miss France 2024, se confie

Après sa victoire au concours Miss France 2024 et une courte nuit, Ève Gilles était l'invitée du 13H de TF1 ce dimanche. La jeune femme de 20 ans s'est confiée sur le plateau d'Anne-Claire Coudray sur ses envies pour cette année de règne. Elle en profité pour célébrer les différences et tordre le cou aux clichés qui entourent les Miss France. Elle ne veut en particulier pas "être connue comme la Miss aux cheveux courts". "On dit toujours que pour être Miss, il faut rentrer dans une case, avoir fait l'école de Miss. Pas du tout, il faut juste être comme on est, il faut juste le vouloir et avoir envie", assure-t-elle.