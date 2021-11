Miss France : l’année de reine d’Amandine Petit

Elles sont venues inaugurer ce cocon de bien-être, dédié à des personnes atteintes du cancer. Niché au sein du CHU de Montpellier, il a pu voir le jour grâce aux Bonnes Fées, une association portée par de nombreuses Miss France. Faire du bien aux autres, ça a toujours été l'objectif d'Amandine Petit. Avant d'être élue Miss France, elle suivait des études pour devenir directrice d'établissement pour personnes âgées. Son année de règne ne s'est pas limitée aux domaines caritatifs. Depuis le début, Amandine Petit a eu le sentiment d'être emportée par un tourbillon. "J'ai pris dix ans dans la vue, car j'ai fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire et j'ai rencontré plus de personnes que sur toute une vie", déclare-t-elle. Il y a en revanche un domaine dans lequel elle a pu s'accomplir : la radio. "J'ai fait deux mois de radio. Si demain, on me propose de retourner à la radio, alors avec grand plaisir", confie la Miss. Mais avant de trancher sur son avenir, Amandine Petit entend profiter de son aventure Miss France jusqu'au bout. Ce ne sera que le 11 décembre qu'elle posera la couronne sur la tête de la Miss qui lui succédera. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun