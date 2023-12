Miss France : les premières images de l'événement

Une entrée sur scène digne de stars du rock. À dix mètres du sol, les candidates doivent garder le sourire, comme si de rien n'était. Elles s'entraînent huit heures par jour depuis deux semaines, et aujourd'hui, elles découvrent la scène pour la première fois. Pour Miss Île-de-France, "le plus difficile, ce sont les marches. Il faut regarder au début. Le but, c'est de faire attention à ce que ce soit discret. On regarde parce qu'on préfère avoir un petit coup d'œil que tomber. Après, ça devient si naturel". Aucune n'est professionnelle de la danse ou du spectacle. Il faut tout apprendre. Et tant pis pour le look en répétition, certaines ont mis des chaussettes dans les escarpins. Plus les heures passent, plus le stress monte. Le jury est 100% féminin cette année. Au jeu des pronostics, personne n'ose se prononcer, même les plus expérimentés. Ce vendredi après-midi, les candidates essayeront les costumes. Au total, elles en porteront 200 au cours de la soirée. TF1 | Reportage N. Pellerin, N. Clerc