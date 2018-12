Miss France : les Miss régionales face aux jurys de présélection

Le grand oral de présélection de Miss France s'est fait dans la soirée du 12 décembre à Lille. À l'issue de cet entretien de moins de dix minutes par candidate, seules douze sur les 30 Miss régionales seront proclamées finalistes à la soirée du 15 décembre. Les critères de sélection auront été l'apparence et l'esprit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.