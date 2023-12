Miss France 2024 : Ève Gilles reine en son village !

Le visage d'Ève Gilles est partout dans le village, mais particulièrement dans ce salon de coiffure. Un endroit stratégique : c'est Élise qui a coupé les cheveux courts à Ève Gilles, élue Miss France samedi soir. Un argument qui a pesé lourd dans la victoire. Elle nous raconte : "Elle me disait qu'elle devait avoir la même coupe du début jusqu'à la fin et j'avais dit, si c'est ça, faut faire court". Dans le village natal de la reine de beauté, les Quaëdyprois ne parlent que de ça. Lors de l’élection, les 1 200 habitants se sont mobilisés pour voter et soutenir l'enfant du village dans la salle commune, une fête mémorable, comme le maire n'en a jamais connu. C'est dans cette école qu'Ève Gilles a appris à lire et à écrire, alors forcément, le programme de ce lundi matin est un peu chamboulé par l'actualité. Rebaptisé Eve de Quaëdypre, un nom de souveraine pour cette jeune femme de 20 ans, dont les parents y vivent toujours. Miss France est attendue dans son village mercredi, alors les Quaëdyprois se préparent au retour de l'enfant du pays. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman