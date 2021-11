Miss France : Sylvie Tellier présente la promotion 2022

Sylvie Tellier nous présente les 29 jeunes femmes qui vont tenter de succéder à Amandine Petit le 11 décembre prochain. C'est une promotion très variée, avec des profils particuliers : pilote d'avion, dentaire, pompier... et plaît beaucoup à Sylvie Tellier. "C'est un vrai plaisir d'être ici. Je suis un jeune médecin diplômé depuis un an maintenant et je passerai mon doctorat dans deux ans pour être docteur en médecine générale. C'est vrai que c'est un planning un peu chargé d'accumuler les miss et la médecine, mais ça se fait avec un peu d'organisation. Je suis ravie de profiter de cette parenthèse enchantée", confie Anaïs Werestchack, miss Auvergne. Cette année, il y a eu énormément de candidatures. Un record de participation. Et cette promotion, c'est la première fois qu'on les découvre toutes ensemble. "C'est un rêve de jeune fille qui se concrétise aujourd'hui, en étant sur le plateau du JT de 13H. J'ai envie de représenter ma région comme il le faut", confie Hannah Friconnet, miss Midi-Pyrénées.