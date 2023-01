Miss France, une reine de retour sur son île

Sur un air de carnaval antillais, et 40 jours après son élection à Caen (Calvados), La Miss France 2023 a fait un bain de foule et des séances de dédicaces interminables dans les rues de Bastille. "C'est ma nièce et je suis très fière d'elle. Elle est toujours égale à elle-même" ; " Je suis fière d'Indira et de la Guadeloupe aussi" ; "La Guadeloupe a l'habitude de porter au firmament de belles miss", selon certains admirateurs. Tout le monde s'est réuni sur le parvis de la mairie. Des milliers de personnes acclament l'enfant du pays qui est devenu reine de beauté. Parmi ses plus fervents admirateurs, il y a les élèves de l'école Saint-Paul de Bouillon où Indira a fait ses premières classes. La directrice se rappelle d'une élève studieuse. Selon elle, c'était une élève très gentille, dynamique et très intéressante au niveau des apprentissages. Avant son retour à Paris prévu ce jeudi, l'égérie de beauté fait le plein de soleil et de souvenir de quoi tenir au moins une année de ça. Reportage > TF1 | Reportage J.M. D'abreu, C. Adelaïde