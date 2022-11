Missile en Pologne, le risque de l'escalade

La police polonaise a investi les lieux. Dans le cratère formé par l'explosion, les enquêteurs s'activent. C'est à Przewodow qu'un missile s'est écrasé dans la soirée du mardi, faisant deux morts. Le village polonais se situe à seulement six kilomètres de la frontière ukrainienne. Sur place, les habitants sont inquiets. Immédiatement, le président ukrainien Zelensky accuse la Russie d'avoir délibérément frappé la Pologne. Moscou s'en défend et assure qu'il s'agit de missile ukrainien anti-aérien. Réunis au Sommet du G20 en Indonésie, les chefs d'Etat occidentaux temporisent. Une attaque russe sur son sol entraînerait alors une réponse collective de l'alliance. Le président américain Joe Biden, lui, écarte déjà la thèse d'un tir russe. D'où vient la missile ? Visait-il la Pologne ? La frappe a eu lieu hier, journée où la Russie a tiré entre 80 et 100 missiles vers l'Ukraine. Après une réunion d'urgence mardi soir, la Pologne a décidé de relever le niveau d'alerte de plusieurs de ses unités de combat. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Spertino, W. Wuillemin