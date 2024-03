Mission Antarctique : sur les traces des premiers explorateurs

Ce jour-là, du haut du "Persévérance", nous découvrons les icebergs comme jamais auparavant, ancrés profondément sous la surface de l'eau. Des nuances infinies de bleu. Mais pour profiter de ce spectacle, il ne fallait pas avoir le vertige. Florian, notre cameraman, est en train de s'équiper. Il s'apprête à grimper tout en haut du mât jusqu'au nid-de-pie. Quatre-vingts échelons plus haut, Florian accède donc à cette vue unique sur la baie de Cuverville. Piloter entre les icebergs et les hautes montagnes dans cette zone peu documentée n'est pas sans danger. Luc Airiau est l'officier de navigation. C'est lui qui trace les routes à l'aide de GPS et autres instruments qui sondent les profondeurs. Important aussi, nous dit-il, la méthode à l'ancienne avec une règle et un compas à partir de cartes parfois très vieilles. Jean-Baptiste Charcot était médecin et devenait explorateur. Avec son équipage, il a passé un hiver entier dans la péninsule Antarctique pour réaliser un travail inédit de cartographie. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Le Goïc