Mission astéroïde, en plein dans le mille !

Il est rare qu’on se réjouisse lorsqu’un engin s’écrase. Lundi soir, ce fut pourtant le cas à la Nasa. La sonde Dart, partie de la terre en novembre dernier, est allée percuter Dimorphos, un petit astéroïde, situé à onze millions de kilomètres de notre planète. Non pas pour le détruire, mais pour le dévier. Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef d’Espace & Exploration, explique que l’objectif de la mission Dart, c’est de voir si on est capable de modifier la trajectoire de quelque chose. Dévier la trajectoire d’un astéroïde, qui foncerait vers nous, nécessiterait de taper l’objet très loin de la Terre. Ce qui s’est passé lundi soir dernier, c’était un peu comme tirer une fléchette depuis l’Hexagone pour qu’elle se plante dans une pomme à New-York. Un exploit historique. Parmi les scientifiques présents à la Nasa, Patrick Michel est encore émerveillé par les images que leur a envoyées la sonde. Il faudra quelques semaines à tous les télescopes de la planète pour savoir que la trajectoire de ce petit astéroïde a bien été modifiée. TF1 | Reportage C. Chapel, E. Bliard