Mission Dart de la Nasa : scénario de science-fiction dans l’espace

Il y a des millénaires, c'est sans doute cela qui a tué les dinosaures: un astéroïde percutant la Terre. Une catastrophe qui pourrait se reproduire. Pour éviter cela, le satellite Dart a décollé la nuit de ce mardi depuis Californie. Il a pour destination Dimorphos, une toute petite lune en orbite autour d'un astéroïde lointain. C'est sur cette lune que le satellite va s'écraser afin de dévier sa trajectoire. Une sorte de partie de billard cosmique, mais aussi une prouesse scientifique. "Il va falloir que Dart, qui fait 560 kg à plusieurs dizaines de milliers de km/h, arrive à reconnaître le petit corps, identifier sa forme, puis se guider par elle-même pour faire un impact avec l'astéroïde", explique Patrick Michel, responsable scientifique de la mission. En déviant un astéroïde à des millions de kilomètres de la Terre, on pourrait ainsi modifier sa trajectoire d'arrivée et éviter un impact destructeur. Aucun astéroïde ne menace actuellement notre planète, mais cela pourrait arriver un jour et il faudra être prêt. Dart est le prélude d'un plan de sauvetage pour les générations futures. TF1 | Reportage C. Chapel, L. Koceir