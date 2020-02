Mission en Terres australes : à la découverte de l'île aux Cochons dans l'archipel de Crozet

Après cinq jours de mer, nos explorateurs arrivent sur l'île aux Cochons. Celle-ci se trouve au nord de l'archipel de Crozet. C'est une réserve intégrale où personne ne s'est aventuré depuis près de 40 ans. Il n'y a pas de chemin sinon celui des manchots. L'un des objectifs de ce voyage est de comprendre la chute des effectifs des colonies de manchots royaux. L'occasion également de plonger dans un monde sauvage et de découvrir l'histoire des terres australes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.