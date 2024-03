Mission extrême en Antarctique : une aventure humaine

Cette soirée commençait sous les meilleurs auspices : un ciel embrasé, une glace tendrement teintée. Dans le carré, certains jouent aux shérifs et aux cow-boys... une partie de cartes enjouée. À 22h, les yeux fatiguent, mais sur le pont, une agitation inhabituelle. Un iceberg vient de frotter la coque et il faut l’éviter. On comprend bien en regardant sous l’eau la crainte que le commandant pouvait avoir. Ne vous fiez pas à la luminosité de l’été austral. Il est cette fois minuit passée, et nouvelle alerte à cause d’un autre iceberg. À une heure du matin, fin de l’action. Le réveil se fait sous une météo maussade. L’occasion pour Jean-Louis Étienne de nous raconter sa nouvelle aventure : Polar Pod, une station scientifique verticale qui dérivera dans les mers déchaînées du courant circumpolaire autour de l’Antarctique. Pour préparer cette aventure, le Persévérance jouera un rôle majeur. Le bateau ravitaillera par exemple la station régulièrement… en plein océan. Notons que le Persévérance lui-même est déjà un bateau scientifique truffé de capteurs, pour analyser l’eau, mais aussi l’air. Certains résultats sont surprenants. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Le Goïc