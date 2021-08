Mission rafraîchissement à Manosque

À 9h30 dans les rues de Manosque, il faut s'éventer. Les quelques gouttes de transpiration sont encore tolérables, mais cela ne va pas durer. Il y a une forte chaleur dans la région, car le département est en alerte orange canicule. "Il fait trop chaud. Il fait lourd" ; "Nous décalons nos horaires pour profiter de la fraîcheur", lancent les passants. Dans le sud, chacun a ses techniques pour supporter la chaleur. La plus évidente est l'air conditionné. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, c'est fenêtre ouverte la nuit et volet fermé le jour. La matinée se poursuit et c'est le moment d'emmener les enfants en direction du plan d'eau le plus proche. "Ils sont énervés quand il fait chaud. La chaleur, ça les excite", affirme une maman. L'épisode caniculaire est bien installé dans le sud du pays et devrait durer jusqu'à dimanche.