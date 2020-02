MissionTerresAustrales (3/6) : cap sur les îles Kerguelen

Les Kerguelen sont les plus grands territoires des Terres Australes. Depuis les années 70, l'archipel constitue également un point stratégique pour la glaciologie. À Port-aux-Français, la capitale de l'île, une centaine de personnes y habitent en été contre une quarantaine en hiver. Là-bas, le Code de la route donne la priorité aux éléphants de mer en toutes circonstances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.