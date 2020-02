MissionTerresAustrales (4/6) : les Kerguelen, la plus grande réserve naturelle française

Cap sur Port-aux-Français, la capitale des îles Kerguelen, dont les eaux abritent d'innombrables organismes endémiques. Un voyage qui va nous mener au cœur de l'une des plus grandes réserves naturelles du pays, où l'on retrouve notamment la plus grande colonie de manchots royaux des îles. Ici, la protection de la nature est devenue une priorité. Un travail acharné auquel s'adonne une équipe de scientifiques et de techniciens qui, au fil du temps, s'est attachée à l'endroit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.