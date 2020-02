MissionTerresAustrales (5/6) : à la découverte des îles Saint-Paul et Amsterdam

Avec une superficie de huit kilomètres carrés, l'île de Saint-Paul semble tout droit sortie d'un roman de Jules Verne. C'est un volcan effondré sur lui-même avec des falaises de 200 mètres de hauteur dont le cratère est devenu un lagon. Le dernier district des Terres australes, l'île d'Amsterdam, se trouve en plein Nord, à quatre heures de bateau de Saint-Paul. Si auparavant les otaries y ont été chassées en raison de leurs fourrures, plus de 60 000 y vivent désormais en toute sérénité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.