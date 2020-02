MissionTerresAustrales (6/6) : Amsterdam, une île avec une nature quasi intacte

Sur Amsterdam, les otaries à fourrure partagent leur territoire avec les gorfous sauteurs. Une colonie en souffrance en majeure partie à cause de dizaines de milliers de rats. Si les falaises d'Entrecasteaux abritent la plus grande colonie d'albatros à bec jaune au monde, le plateau central arbore un tout autre paysage. Chaque recoin témoigne la présence passée d'éruptions volcaniques. Côté végétation verte, on ne trouve que le Phylica sur l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.