Le mobilier de jardin fait son retour

L'hiver est terminé et a laissé place au beau temps. Pour profiter des premiers rayons de soleil, certaines familles ont choisi d'installer leur ancien mobilier de jardin au bord de leurs piscines. C'est également le top départ des ventes chez les commerçants de meubles d'extérieur. Afin d'attirer les clients, ils proposent des produits diversifiés pour tous les budgets.