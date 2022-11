Mobilier urbain : quand les maires font leurs achats

Les élus sont en pleine séance shopping, avec sur toutes les listes de courses ou presque, un même article. Économie d’énergie oblige, dans les rayons de ce supermarché des villes, ce sont eux les stars cette année. Des lampadaires de toutes les formes, plus innovants les uns que les autres. Celui-ci se pilote depuis le téléphone du maire, avec toujours l’idée de réduire la facture d’électricité pour la commune. "Avec ce système, on va au-delà de 75,80% de gain d’énergie", affirme le maire. L’argument est même brandi par ce gigantesque ours banc de Noël, en voie d’extinction pour cause de budget contrat. Des maires plus économes, mais pas question de lésiner sur le style. Les fabricants l’ont bien compris. Cette année, la mode est au minimalisme et surtout à la robustesse toujours pour réduire les coûts. Autant d’inquiétude pour leurs finances que les maires vont pouvoir adresser directement à Emmanuel Macron, qui se rendra ce mercredi au Salon des Maires à Paris. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby