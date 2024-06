Mobilisation A69 : le face à face

Les 208 engins de chantier qui construisent l’A69 sont mis à l’abri ce week-end. Charles-Alexandre Lepeltier, responsable du site, n’avait jamais vu ça en 40 ans de carrière, mais il assure que c’est nécessaire devant la violence de certains opposants. Le matériel, estimé à 120 millions d’euros, est sous très haute surveillance. Le chantier où il est stocké a carrément été transformé en forteresse. Environ 1 100 policiers et gendarmes sont déployés sur zone. Les contrôles s’enchaînent sur les routes. En ville, des opposants sont contrôlés dès la sortie du bus. Les autorités cherchent les objets qui peuvent servir d’armes ou à se protéger contre les gaz lacrymogènes. Depuis le début de la semaine, ils en ont confisqué plus d’une centaine. Les opposants, eux, se regroupent et comptent bien manifester malgré l’interdiction préfectorale. Thomas Brail est une des figures du mouvement. D’après lui, si la préfecture insiste autant sur les risques de violences, c’est pour décrédibiliser la lutte qu’il mène. Les responsables du chantier assurent que malgré l’opposition, l’autoroute A69 sera construite, que le chantier est déjà très avancé et qu’il devrait être terminé comme prévu en 2025. TF1 | Reportage F. Litler, R. Roiné, T. Copleux