Mobilisation des cheminots à la grève : très peu de trains ont pu circuler

La direction de la SNCF a annoncé un faible taux de participation de 33,9% à la grève. Mais cette participation est encore plus importante chez les employés indispensables pour faire circuler les trains. Ce qui n'a donné qu'un TGV en circuit sur huit, un TER sur cinq et, en Île-de-France, un RER sur cinq. Il n'y aura pas de service minimum, d'autant plus que la mobilisation sera plus importante mercredi 4 avril. Mais si jeudi 5 avril, le service reprendra avec son lot de perturbations, les syndicats appellent déjà à une grève samedi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.