Mobilisation contre la réforme des retraites : François Ruffin à Bouquehault

Sur la réforme des retraites, le texte a été promulgué, les deux premiers décrets d'application sont aussi parus. Descendre dans la rue a-t-il encore un sens ? Cette action définit à quel point la plupart des Français ne veulent pas de cette réforme. Le gouvernement est face à tout un pays qui ne veut pas de cette loi. Toutes les petites actions qui sont menées, les grandes manifestations ou encore ce qui va se dérouler jeudi à l'Assemblée nationale, voudront dire à quel point le pays ne veut pas de cette loi imposée par le chef de l'État. Ce qui est inscrit dans l'histoire du pays, c'est un profond vice démocratique sur cette réforme. On a un président qui fait tout contre la population. Je ne pense pas que ça soit la voie de l'apaisement que d'avoir cette brutalité. Maintenant, il y a le besoin de réparer des fractures dans le pays. Quand on mène une loi contre ce que veulent profondément les gens, on ne répare pas les fractures. Au contraire, on produit davantage de division dans le pays.