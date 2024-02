Mobilisation contre l’A69 : Greta Thunberg en soutien

Il y a quelques minutes, les premiers tirs de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre tentent de disperser près de 200 manifestants. Les voici en train de bloquer la voie ferrée entre Toulouse et Castres. Tous se disent déterminés à protester contre le projet d'autoroute A69. "On va tout faire pour arrêter cette autoroute", confie l'un d'entre eux. Ce week-end, les organisateurs appellent à un rassemblement autorisé sur un terrain privé. Il s'agit d'une parcelle située sur le tracé de la future autoroute. Dans leur mobilisation, les manifestants comptent ce samedi une invitée de marque : la militante écologiste Greta Thunberg, arrivée au cours de la matinée. "Pour donner une portée nationale et internationale aux événements qui se passent ici", explique un militant. Débuté l'an dernier, le chantier prévoit de construire une autoroute entre Toulouse et Castres. Les opposants à ce projet manifestent régulièrement. En octobre dernier, cette mobilisation avait donné lieu à de nombreux débordements. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Petit, J.M. Lucas