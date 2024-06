Mobilisation contre l'extrême droite : le RN est-il inquiet ?

Selon Laurent Jacobelli, la mobilisation de ce samedi n'était bien moindre que ce que l'on annonçait au Rassemblement national. Ce qui montre bien que les Français préfèrent la démocratie, le choix des urnes à la voix de la rue. L'union de tous les patriotes français croit en la démocratie, croit en la république avec sérénité, avec dignité, avec un programme crédible, sans hurler. "Eric Ciotti a du courage et il mérite la clarté. L'accord qu'il a fait avec le Rassemblement national est public. C'est un accord de gouvernement pour porter Jordan Bardella au poste de Premier ministre. L'accord que d'autres Républicains, des notables, font en sous-main avec Renaissance, c'est finalement une trahison des électeurs de droite. Parce que cautionner le gouvernement Macron, c'est cautionner l'insécurité, l'immigration massive, le matraquage fiscal des classes moyennes", explique-t-il. Pour ce porte-parole du RN, le manque d’expérience de Jordan Bardella ne pose pas problème parce qu’il faut la volonté, la détermination, le courage et l'intelligence et l'équipe pour gouverner le pays. Et ce n'est pas par hasard que Marine Le Pen lui fait confiance. TF1 | Duplex L. Jacobelli