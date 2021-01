La mobilisation contre un projet de carrière

Depuis un an, Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) se bat contre un projet d'implantation d'une carrière à l'entrée de son village. Ce dernier a commencé depuis sept ou huit ans, et on le découvre trois jours avant l'enquête publique. C'est un scandale. Après le sentiment d'avoir été trompé, c'est la colère et l'incompréhension. Poussière, bruit, détonation, c'est impensable et même inadmissible pour les habitants. Au coeur de la polémique, l'utilisation d'explosifs pour extraire la roche inquiète également ces derniers. Après avoir tenté toutes les procédures administratives et juridiques, Rémi Saudax, le maire de la ville, a entamé une grève de la faim depuis quinze jours. C'est bien l'environnement et l'économie de la vallée qui sont au centre du débat. A la mairie, le sénateur de la Drôme apporte lui aussi son soutien à cette mobilisation citoyenne. Après un an de lutte, tout le village retient son souffle, car la décision du préfet devrait être annoncée avant la fin de la semaine.