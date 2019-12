Mobilisation des ministres face à la grève : opération de déminage ou tentative de recul ?

A la veille de la grande grève du 5 décembre 2019, le ministre de l'Intérieur a promis jeudi soir dans une lettre adressée aux policiers et aux sapeurs-pompiers le maintien des spécificités de leurs régimes de retraite. De son côté, le ministre de l'Education a tenté de rassurer les enseignants. Selon Adrien Gindre, c'est une opération de déminage sur certaines professions jugées sensibles par le gouvernement. L'objectif serait d'éviter de reculer sur les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.