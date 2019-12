Mobilisation des routiers : grève, blocages et opérations escargot dans certaines villes

Ici et là, des chauffeurs routiers mènent ce 16 décembre 2019 des opérations escargot, des blocages pour se faire entendre. Ils exigent une revalorisation de leur salaire actuel qui est de 10 euros de l'heure. Leur mobilisation entraîne évidemment des bouchons dans les villes concernées comme Lille, Lyon, Vannes ou encore Nancy. Malgré cela, les revendications des transporteurs routiers sont soutenues par bon nombre d'automobilistes, bloqués dans les embouteillages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.