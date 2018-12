La mobilisation des gilets jaunes se politise

Alors que le mouvement des gilets jaunes n'était au départ que rural, de plus en plus d'entités rejoignent les rangs et appellent à la grève. Le syndicat Sud-Rail, les routiers de la CGT et de Force ouvrière ainsi que les lycéens se préparent à une nouvelle manifestation à partir du 8 décembre 2018. La mobilisation a, semble-t-il, pris une tournure politique et radicale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.