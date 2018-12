Mobilisation des lycéens : les manifestants s'en prennent à la police

Les violences se poursuivent dans plusieurs villes. Dans le cadre de la mobilisation des lycéens, ces derniers sont mélangés avec des groupes de casseurs. À Mulhouse, la situation s'envenime entre forces de l'ordre et manifestants. Renversé par une moto, un policier a été grièvement blessé. Mêmes tensions à Lyon avec des vitres de voiture brisées, des arrêts de bus détruits et l'usage de gaz lacrymogènes. Des violences un peu partout qui font presque oublier les revendications. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.