Mobilisation massive pour "Votre plus beau marché"

"Votre plus beau marché" permet d'élire le plus beau marché du pays. La concurrence est rude avec 24 régions candidates au concours. Ce 20 mai 2019, 1 901 116 votes ont déjà été enregistrés et la mobilisation reste forte. Pour participer, il faut accéder au site www.votreplusbeaumarche.fr.