Mobilisation pour des travaux d’ampleur dans le Pas-de-Calais

Ils se sont réunis pour ne plus vivre dans l’angoisse d’une nouvelle inondation : "On est écœuré, on en a marre. On veut que ça bouge, que l’entretien de la rivière, les digues, soit fait en temps et en heure" ; "Je veux vraiment partir, parce que l’eau, elle n’arrête pas de monter". Les 500 habitants de Blendecques et des communes voisines ont manifesté ce samedi matin pour demander une réaction rapide de l’État. Dans ce quartier de Blendecques, l’eau est montée à plus de 1,20 mètre. Les habitants réclament l’endiguement des berges et le curage du fleuve qui n’a pas été réalisé depuis plusieurs années. La maison d’Alain et Nathalie se situe en bordure de l’Aa. Leur pavillon est invendable. Ils souhaitent être expropriés : "Ce qu’on voudrait, c’est qu’on nous rachète la maison au bon prix, avant l’inondation". Pour éviter d’être confrontée à une troisième inondation, la préfecture du Pas-de-Calais va engager des travaux de grande ampleur en début de semaine prochaine. TF1 Reportage | Z. Ajili. G. Delobette