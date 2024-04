Mobilisation pour protéger animaux et infrastructures

La piscine municipale de Descartes (Indre-et-Loire) se situe juste à côté de la Creuse, qui est sortie de son lit. Les dégâts sont nombreux, tout le personnel de la ville est au travail. "Le bassin est en cours de nettoyage (...) tous les agents sont sur place pour qu'on soit vraiment opérationnel avant le 15 mai", nous a expliqué le responsable du site. Objectif, tenir les délais pour accueillir les cours de natation des écoliers de la ville. Dans les couloirs souterrains et la salle des machines, un mètre d'eau s'était engouffré. Le parc animalier situé juste à côté a lui aussi été touché. Pour le responsable, Pascal Bodet, le week-end a été mouvementé. Juste à côté, c'est la mare aux canards qui a été submergée. Les cabanes ont été emportées et cette oie a malheureusement perdu ses œufs. Ici, l'heure est déjà au nettoyage, il faut frotter et désinfecter les locaux à la javel. Les perruches, elles, ont été épargnées malgré le niveau record de la crue. Il est encore trop tôt pour chiffrer exactement les dégâts, mais ils atteindront sans doute plusieurs milliers d'euros. TF1 | Reportage S. Cardon, R. Roine, P. Lormant