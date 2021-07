Mobilisation pour un jeune boulanger menacé d'expulsion à Besançon

Lamine Diaby a déjà tout d'un boulanger professionnel. Ce jeune Guinéen de 18 ans est apprenti, mais sa carrière pourrait s'arrêter net à cause d'un courrier. Il s'agit d'une lettre d'expulsion envoyée par la préfecture. "Ça me fait vraiment mal. Aujourd'hui, on me dit que je dois retourner chez moi alors que je n'ai personne là-bas", réagit-il. Il a jusqu'à début août pour quitter le territoire. Après deux ans de formation, il a un CAP en poche et des notes prometteuses. Une impression de gâchis. Selon la préfecture, ses documents d'identité ne sont pas authentiques. Incompréhension et colère, son patron vient juste de lui offrir un contrat d'un an qu'il devra peut-être déchirer. Le maître boulanger de la boulangerie "La gourmandise" de Besançon (Doubs) vient de lancer une pétition pour l'aider à obtenir un titre de séjour. Des centaines de signatures ont été récoltées dès le premier jour. Avec son avocate, Lamine Diaby souhaite faire un recours et tout tenter pour réaliser son rêve : poursuivre sa carrière dans l'Hexagone.